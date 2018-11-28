الغارديان: الأرجنتين تدرس توجيه اتهامات لابن سلمان بارتكاب جرائم حرب وتعذيب

في تقرير لها اليوم، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان ربما يواجه تهما خلال زيارته للأرجنتين لحضور قمة الدول العشرين.

وقالت الصحيفة إن المحققين الأرجنتينيين ينظرون في توجيه اتهامات لابن سلمان بارتكاب جرائم حرب وتعذيب إذا وصل إلى بوينس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب مذكرة تقدمت بها منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية دعت فيها المحاكم الأرجنتينية للاستناد إلى بند الولاية القضائية الدولية في القانون الأرجنتيني وملاحقة ابن سلمان بتهمة التسبب بوقوع أعداد ضحايا كبيرة من المدنيين جراء العدوان على اليمن فضلا عن تعذيب مواطنين سعوديين من بينهم الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من شهر تشرين الأول الماضي.

ويعترف الدستور الأرجنتيني بالاختصاص العالمى لجرائم الحرب والتعذيب وهو ما يعني أن السلطات القضائية يمكنها التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها.

وذكرت الصحيفة إن القاضي ليخو تسلم طلب الجماعة الحقوقية وأحاله إلى المدعي العام راميرو غونزاليز وأنه على النيابة أن تقرر الآن هل أن مبدأ القانون الدولي المنصوص عليه في القانون الأرجنتيني قابل للتطبيق في حالة ولي عهد النظام السعودي.