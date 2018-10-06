الغارديان: عدم التسامح أصبح عرفا سائدا في السعودية مع انكشاف زيف وعود ابن سلمان بالاصلاح

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن الوعود الزائفة التي أطلقها ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان عن أحداث اصلاحات داخل بلاده انكشفت أمام الجميع وأصبح عدم التسامح وقمع الحريات عرفا سائدا في السعودية وعقوبة لكل من يعارض سياسات نظام بني سعود.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم إلى أن ابن سلمان زعم حرصه على تحديث المجتمع السعودي وإنهاء القمع وانتهاك الحريات لكن سياساته القمعية جعلت من عدم التسامح أمرا عادياً وسائدا في المملكة فزادت عمليات ملاحقة واعتقال النساء اللواتي طالبن بابسط حقوقهن وزج الصحفيين الذين كشفوا زيف ادعاءات ابن سلمان في السجن بمن فيهم الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

واختار خاشقجي العيش بالمنفى في الولايات المتحدة خوفا على نفسه بعد أن انتقد عددا من قرارات النظام السعودي والعدوان الذي يشنه على اليمن لكنه اختفى مؤخرا بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف حقيقية من أن النظام التركي الذي يواصل حملته القمعية ضد المعارضين لسياساته قام بإعادة خاشقجي إلى السعودية.

ويشن النظام السعودي حملة قمعية ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان وكل من يظهر أي معارضة لسياساته شملت حتى أفرادا من العائلة الحاكمة ومشايخ وكتابا وصحفيين حتى من المحسوبين عليه والذين كانوا من المروجين لسياساته ومغامراته العدوانية ضد دول المنطقة.