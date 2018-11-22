الغارديان: وجود ابن سلمان في قمة العشرين معضلة لقادة دول العالم

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مشاركة ولي عهد النظام السعودي، محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيريس نهاية الشهر الجاري سيشكل معضلة لقادة دول العالم حول مشاركتهم في اجتماعات معه من عدمها.

ومن المتوقع أن يحضر ابن سلمان، المشتبه به على نطاق واسع بتهمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قمة مجموعة العشرين في بوينس آيريس، حسبما أكدت الحكومة الأرجنتينية.

وبحسب ما أوردته الغارديان، فإن مشاركة ابن سلمان في هذه القمة ستخلق أزمة لقادة العالم، وإن وجوده سيشكل معضلة منذ الآن حيث لا نزال في مرحلة الاستعدادات للقمة، وإن الامر سيثير لغطاً سياساً هائلاً.

واعتبر جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تصريح للغارديان، قرار إبن سلمان الحضور بأنه “تحد متعمد للمجتمع الدولي”، خاصة أن النظام السعودي اعتاد أن يرسل مسؤولين ممَّن هم أقل مرتبة في مؤتمرات القمة السابقة.