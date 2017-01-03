الغربى من حلب.. اعفاء مدير التجارة الداخلية فيها ورفدها ب /75/ عاملا لضبط أسواقها

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربى قرارا يقضى بإعفاء مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمدينة حلب بسبب الاهمال والتقصير فى أداء المهام المطلوبة.

وعقب جولة تفقدية له فى مدينة حلب أكد الوزير الغربى انه سيتم رفد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فى حلب ب /75/ من العاملين بفروع الشركات والمؤسسات والإدارات التابعة للوزارة بالمدينة للارتقاء بعمل الرقابة التموينية وضبط الاسواق والتصدى لكل من يحاول الغش أو الاحتكار أو التلاعب بمواصفات المواد الغذائية والأساسية.

كما أصدر الوزير قرارا الغى بموجبه رخصة مخبز السريان القديم لعدم قيام صاحبه باستثمار طاقة المخبز الانتاجية بشكل صحيح ولسوء ورداءة الخبز المنتج فى المخبز وعدم تقيده بمواصفات انتاج الرغيف.

وبدأ أمس الاول وفد حكومى برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس زيارة الى محافظة حلب للوقوف على الواقع الخدمى والاقتصادى فى المحافظة.