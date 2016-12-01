الغربي: أشد العقوبات لمن يتلاعب بغذاء المواطن وتثبيت العاملين في المخابز قريبا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن أمن المواطن الغذائي “خط أحمر” وأنه لن يتم التهاون مع من يحاول المساس بصحة وسلامة المواطنين وأمنهم الغذائي.وأوضح الوزير الغربي خلال افتتاحه اليوم معرض الأدوات المنزلية والعصرونية الذي تقيمه المؤسسة العامة الاستهلاكية في صالة المزرعة بدمشق أنه سيتم إنزال أشد العقوبات بحق كل من يتلاعب بقوت المواطن وبمواصفات المواد والمنتجات الغذائية أو من يقوم بتزوير ماركات معروفة ومنها السجن وفرض غرامة مالية كبيرة وإغلاق المنشأة لفترة زمنية طويلة.

إلى ذلك، أعلن الغربي أن إصدار قرار “بتثبيت جميع العاملين” في المخابز سيتم قريبا وأن القرار في لمساته الأخيرة.

وبين خلال اجتماع مع عمال الشركة العامة للمخابز الآلية والاحتياطية أنه تجري الدراسات حاليا لإحداث معمل للخميرة يتبع للوزارة ومعمل آخر لأكياس النايلون وذلك بعد أن تم الحصول على الموافقة على إحداث هذين المعملين.

وأكد الوزير الغربي أنه يجري العمل أيضا على دراسة كل ما من شأنه رفع أجور عمال المخابز وتوحيد الأجور والحوافز في مختلف المخابز التي تتبع للشركة العامة للمخابز وحل المشاكل التي يعانون منها وقال: “بات من المرفوض الآن تداول ما يسمى مخابز آلية او احتياطية فالمخابز بشقيها ينطويان تحت اسم الشركة العامة للمخابز وقرار الدمج صدر وعلى الجميع الالتزام”.

وأشار الوزير الغربي إلى أن الخبز في جميع مخابز سورية سيكون أيضا بنفس السعر والمواصفات وسيتم اتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل مخالف مؤكدا أنه من غير المقبول أبدا أن يكون الخبز بغير المواصفات المطلوبة بعد أن تم تخفيض نسبة استخراج الدقيق من تسعين بالمئة إلى ثمانين بالمئة حيث “تتكلف الدولة نحو 18 مليار ليرة سورية جراء هذا التخفيض”.

في سياق مرتبط، شدد الغربي على ضرورة تواجد عناصر حماية المستهلك في أسواق اللحوم والدجاج والمطاعم والمنتجات الغذائية والمنظفات على مدار الساعة واتخاذ العقوبات الرادعة بحق أصحاب المحال المخالفة.

وطلب خلال الاجتماع مع العاملين في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المتوافرة في الأسواق سواء المنتجة محليا أو المستوردة وصحة الماركات المدونة على المنتج ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وأشار إلى ضرورة تشجيع والمستهلكين على التعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن أي منشاة أو محل غير مرخص إداريا وصناعيا ويقوم بإنتاج مواد مغشوشة غير مطابقة للمواصفات.

البعث ميديا || خاص