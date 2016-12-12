الغربي: إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين وتطوير مهارات وأساليب العمل

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول الغش أو التدليس أو التلاعب بالمواصفات أو تزوير علامات تجارية أو طرح مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو البيع بسعر زائد.

جاء ذلك خلال افتتاح دورة تدريبية لتأهيل عناصر حماية المستهلك في محافظة اللاذقية اليوم حيث دعا الوزير الغربي عناصر حماية المستهلك إلى تطوير أساليب عملهم ومهاراتهم وفق وسائل متطورة والالتزام بوضع اللوحة الأسمية على صدورهم والتقيد بالمكان والزمان المحددين لهم بالمهمة والاستفادة من الدورة في عملهم ومهامهم والتركيز على اتباع أفضل الإجراءات والأساليب القانونية الناظمة لعملهم.

ولفت إلى ضرورة أن يتعامل عناصر حماية المستهلك مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وفق القواعد”الأخلاقية والقانونية الناظمة” ومن منطلق “النصح والإرشاد” وأن أي مخالفة يرتكبها أصحاب النفوس الضعيفة لها آثار سلبية على اقتصاد الوطن وصحة وسلامة المواطنين وأمنهم الغذائي.

ويشارك في الدورة التي تقيمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية باللاذقية وتستمر أسبوعا 40 عنصرا من محافظات “اللاذقية وطرطوس وحماة”.

حضر افتتاح الدورة عمار محمد مدير المؤسسة العامة الاستهلاكية والدكتور حسام النصر الله مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية و نضال مقصود مدير الأسعار في الوزارة و أحمد نجم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية.