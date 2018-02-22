الغربي: سنسمح باستيراد الموز من الإكوادور

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أنه يتم حاليا استيراد نحو 2500 طن اسبوعيا من الموز اللبناني بهدف تأمين المادة بأسعار تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية بسورية ،مشيرا إلى أن الوزارة ستسمح باستيراد الموز من الاكوادور بعد انتهاء عقد المورد من لبنان بهدف دعم انتاج الحمضيات.

ولفت الغربي إلى استعداد الوزارة لإجراء شراكة مع أي صناعي أو مستثمر يرغب بإنشاء معمل للعصائر من خلال تأمين الأرض والتسويق، مؤكدا ضرورة أن تنصب الجهود في إطار تسويق الفائض من انتاج الحمضيات سواء من خلال التسويق أو الصناعة.

وجاء كلام الغربي من طرطوس خلال زيارته للمحافظة وعقده اجتماعا مع غرفة صناعة وتجارة طرطوس وإطلاعه على الواقع التمويني والمؤسسات التابعة للوزارة في المحافظة