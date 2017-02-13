الغربي: عمل المخابز لاتشمله حالة التقنين والحكومة ملتزمة بدعم انتاج الخبز

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن عمل المخابز والأفران والمطاحن هو عمل إنتاجي ولا تشمله حالة التقنين وتخفيض المخصصات من المحروقات وأن الحكومة ملتزمة بدعم إنتاج الخبز وتأمين احتياجات المواطنين من المادة وبجودة عالية وسهولة حصول المواطن على احتياجاته اليومية من الخبز وأنه في هذا الإطار يتم بحث تجهيز خطوط إنتاج جديدة لتوفير رغيف الخبز بسهولة ويسر خاصة في المناطق التي تشهد ازدحاماً مستمراً أمام منافذ مخابزها.

وأشار الغربي إلى أنه يتم بحث حالة ريف دمشق ويتم العمل على بحث تنفيذ هذه الخطوط بداية في القطاع الجنوبي من ريف دمشق في مناطق جديدة الفضل وصحنايا وقطنا، وأن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى قرابة شهر ونصف الشهر. و

وفي ذات السياق نقلت صحيفة الوطن عن مصدرمسؤول في رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتخلى عن تأمين إيصال العاملين في الدولة لوظائفهم يومياً وأن هناك الكثير من الحلول والبدائل التي تبحث فيها الحكومة، ونفى المصدر أن يكون خيار دفع بدل نقدي للعاملين خياراً مطروحاً حالياً وأن الهدف هو ضبط النفقات وترشيدها وحسن إدارتها وأن ذلك لن يكون على حساب العاملين. وعن طلب رئاسة الحكومة ترشيد الإنفاق العام والحد من الهدر خلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد عبر كتاب من دون أن يكون ذلك قراراً حكومياً بين أنها مسألة إجرائية وأن القرار الخاص بذلك يتم إنجازه وبعدها تصديره على الجهات العامة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء وجهت الجهات العامة بتخفيض المخصصات الشهرية للوقود بنسبة 50% لكل من سيارات الخدمة والسيارات المخصصة العاملة على البنزين أو المازوت، وتخفيض مخصصات المازوت الشهرية للاستخدامات الأخرى من تدفئة ومولدات وغيرها من اعتمادات الموازنة الجارية للعام الحالي أيضاً إلى النصف، على أن يستثنى من هذا التخفيض وزارة الدفاع والمشافي العامة وإيقاف تشغيل التدفئة المركزية في مباني الجهات العامة ويستثنى من التخفيض فقط المشافي العامة.