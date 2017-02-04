الغربي لأعضاء مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية: الإسراع في العمل وتطويره

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي مع أسرة مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية الصعوبات التي تواجه عملهم واحتياجاتهم وآليات الارتقاء بالعمل والاستفادة من الوفورات المالية المتحققة.

ودعا الوزير الغربي العاملين في حماية الملكية التجارية والصناعية إلى بذل الجهود لتطوير العمل وزيادة الموارد المالية للمديرية واستثمار الطاقات والكفاءات بالشكل الأمثل والحد من الهدر. مشددا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم ويقوموا بواجباتهم لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية الراغبين بالحصول على علامات تجارية أو براءات اختراع أو رسوم ونماذج صناعية بكل يسر وسهولة والإسراع بإنجازها واختصار مدة منحها لأقصر وقت ممكن وفق طرق جديدة ومتطورة.

ولفت الوزير الغربي إلى ضرورة “بدء التخلص من الورقيات والتحول نحو الأسلوب الرقمي المؤتمت”. مؤكدا استعداد الوزارة لتأمين التجهيزات والاحتياجات الفنية والتقنية اللازمة لعمل المديرية.‏

كما طلب وزير التجارة الداخلية من العاملين في المديرية تشكيل لجان مختصة لدراسة ووضع آليات جديدة تمكن من الاستفادة من الموارد المالية والوفورات التي تحققها المديرية لإعطاء العاملين علاوة مالية دائمة وفق القوانين والأنظمة تقديراً لجهودهم المبذولة.

وكان الوزير الغربي دعا في الاجتماع الأخير مع مديرية حماية الملكية في أيلول من العام الماضي إلى اختصار مدة النشر لطلب العلامات التجارية من 90 يوما إلى شهر بما يفسح المجال لأصحاب الطلبات الاعتراض عليها في حال كانت تمس حقوقهم وإنجاز المعاملة منذ دراسة الطلب والفحص الفني والعرض على اللجنة ونشرها بشكل يومي على موقع مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية ليتمكن أصحاب الفعاليات الاقتصادية من الاطلاع عليها والتأكد بأنها لا تمس بمصالحهم.