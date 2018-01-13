الغربي: مستمرين بتطوير واقع العمل بالمخابز

دعا الدكتور عبدالله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديري فروع المخابز في المحافظات إلى بذل أقصى الجهود والإمكانيات لتطوير وتحسين الية العمل بالمخابز واتخاذ الإجراءات التي تسهم في الحد من الهدر بمستلزمات إنتاج الرغيف التمويني من الطحين والخميرة والمازوت واستمرار تأمينه للمواطنين بنوعية ومواصفات جيدة.

وأكد الغربي خلال اجتماعه اليوم مع مدير عام الشركة العامة للمخابز وعدد من مديري فروع الشركة في المحافظات على ضرورة تطوير آلية تصنيع خطوط الإنتاج والتشغيل في الوحدة الاقتصادية الموجودة بالشركة العامة للمخابز.

كما ناقش الغربي واقع عمل المخابز في المدن والمناطق والقرى وتوزعها على ضوء الخارطة التموينية للمحافظات ووفق احتياجات المواطنين لتأمين رغيف الخبز بيسر وسهولة.

وركز الغربي على إجراءات الوزارة المتخذة لإحداث مخابز جديدة خلال هذا العام في المحافظات وتطوير وزيادة عدد من خطوط الإنتاج لعدد من المخابز وذلك حسب الأولويات والإمكانيات المادية المتاحة ووفق الخطط المعدة من قبل الشركة العامة للمخابز.

وأشار الوزير الغربي إلى أهمية تواجد مدير المخبز ورئيس الوردية على رأس العمل ضمن صالة الإنتاج وإلى جانب خطوط التشغيل بين العمال وضرورة الحد من المكاتب الإدارية وتوجيه الكفاءات والطاقات باتجاه خطوط العمل والإنتاج.