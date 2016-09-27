الغربي والقادري: توفير مستلزمات الإنتاج والتسويق والتصدير

وبين الوزيران خلال لقاء مع ممثلين عن اتحاد المصدرين السوري واتحاد الفلاحين والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، حرص الوزارات المعنية على تذليل العقبات التي تعترض عملية التسويق داخلياً وخارجيا، والعمل على اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالتعاون مع اتحاد المصدرين والجهات المعنية لاستجرار وتسويق محصول هاتين المادتين، وتصدير الفائض منهما وفق أفضل المواصفات والنوعية المرغوبتين في الأسواق الخارجية وزيادة كميات الصادرات، وإيجاد أسواق جديدة عبر شركات تعمل في مجال التصدير وتلافي الصعوبات القائمة.

وأشارا إلى أنه تتم حالياً مناقشة تكاليف إنتاج الحمضيات لوضع الحد الأدنى لسعر هذا المحصول بحيث يتناسب مع جهد الفلاح ويحقق له الربحية المناسبة، كي لا يتكبد أي خسائر بالإضافة إلى تأمين مستلزمات موسم التسويق من صناديق بلاستيكية وتهيئة مراكز الفرز والتوضيب وغيرها.

وبين الغربي أنه سيتم خلال العام القادم اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسويق منتج التفاح بشكل مبكر، لتتم عملية التسويق بشكل أفضل ولتلافي أي إشكاليات تعترضها، لافتاً إلى أن الصناديق البلاستيكية المخصصة لتعبئة التفاح والحمضيات ستكون متوفرة خلال أيام.