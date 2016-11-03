الغربي يحذر القائمين على صناعته من تدني مستوى الرغيف

حذر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربىالقائمين على صناعة رغيف الخبز من تدنى نوعيته وجودته والتلاعب بوزنهوسعره ومواصفاته.

وخلال جولة مفاجئة ظهر اليوم على عدد من مخابز ريف دمشق الاليةوالاحتياطية فى كل من جديدة عرطوز وجديدة أبو الفضل والسبينة ومطحنة بردى أكد الوزير الغربى أنه لم يعد مقبولا انتاج رغيف خبز الا وفق افضل المواصفات وبجودة عالية بعد توحيد الدقيق الموزع على المخابز بنسبة استخراج ثمانين بالمئة بدلا من تسعين بالمئة، وتفقد الغربى الية عمل خطوط الانتاج والتشغيل وتوافر الدقيق وطاقة

المخابز وقدرتها الانتاجية بما يغطى احتياجات ابناء المنطقة مشددا على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة داخل المخابز واجراء الصيانة الدورية للتجهيزات والمعدات بينما وجه ملاحظات حول حالات الفوضى والهدر فى المخابز لافتا الى اتخاذ عقوبات رادعة بحق المقصرين والمهملين من عمال ومشرفين فى حال عدم تقديم الخبز للمواطنين بجودة عالية ووفقا للشروط المطلوبة.