الغربي يعفي مديرة الشؤون الفنية والمخابز ومعاونيها من مهامهم

أعفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي مديرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر ومعاونيها من مهامهم، ونقل 12 موظفاً إلى خارج المديرية بعد اكتشاف حالات خلل موصوفة في آلية العمل.

وأكد الدكتور الغربي خلال جولة مفاجئة بالمديرية اليوم أن حالات الخلل شملت الإهمال في إجراء التحاليل اللازمة للمواد والسلع الغذائية التي يتم طرحها في الأسواق، وعدم قيام العاملين بواجباتهم بالشكل المطلوب، لافتا إلى أنه ستتم إحالة الملف إلى الجهات المعنية والرقابية لاستكمال التحقيقات.

وشدد الغربي على ضرورة الدقة والإسراع في إجراء التحاليل والفحوص المخبرية للسلع والمواد الغذائية الموجودة في الأسواق، والتشدد في عملية الرقابة والتقصي عن حالات الغش والمطالبة بالبيانات الجمركية للمواد المستوردة، وسحب عينات نظامية من المواد المشتبه بها من مواد دسمة معرضة للشمس وسائبة وغذائية ومكشوفة ومعلبة ومعبأة تحمل أسماء أو ماركات جديدة في السوق، والعمل على تحليل وبيان مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والعمل على تحقيق كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وتتولى مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر عددا من المهام تتجلى بإجراء الفحوص والتحاليل للسلع المستوردة والمنتجة محلياً للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، قبل طرحها وأثناء وجودها في الأسواق للحيلولة دون وجود أي سلعة منتهية الصلاحية أو فاسدة وغير مطابقة للمواصفات.