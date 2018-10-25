الغرب يدعو إلى حظر تصدير السلاح للنظام السعودي

تبنى البرلمان الأوروبى قرارا يدعو إلى تحقيق دولي محايد مستقل وشفاف لكشف ملابسات مقتل الصحفى السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع الشهر الجاري ويطالب الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير السلاح للنظام السعودي.

وذكرت وكالة /آكي/ الإيطالية للأنباء أن البرلمان صوت على هذا القرار اليوم بأغلبية /325/ صوتا من أصل /345/ نائبا حضروا الجلسة حيث طالب النواب أن يكون التحقيق “محايدا تماما” لكشف حقيقة ما حدث داخل قنصلية النظام السعودي في اسطنبول عند مقتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول الجاري.

وشدد النواب على أنه “يجب تقديم المسؤولين عن العمل من مخططين ومنفذين إلى العدالة” مرجحين أن عملية القتل “لم تتم دون علم أو إشراف” من ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان ما يعني تشكيكهم بالرواية الرسمية السعودية.

وطالب النواب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير السلاح إلى السعودية مؤكدين ضرورة “تبني موقف أوروبي موحد وجماعي بهذا الشأن” وفق القرار.

وكان أعضاء البرلمان الاوروبى طالبوا أمس الأول مؤسسات ودول الاتحاد بالتحرك بفعالية وحزم للرد على جريمة قتل الصحفي السعودي خاشقجى موضحين أن “هناك ضرورة للتحرك بقوة تجاه الرياض التي قدمت رواية غير مقنعة لحادثة القتل”.