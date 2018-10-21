الغرب يطالب النظام السعودي بإيضاحات حول مقتل خاشقجي

طالبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم النظام السعودي بتقديم ايضاحات حول روايته بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داعية إلى “دعمها بالوقائع حتى يتم اعتبارها ذات مصداقية”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الدول الثلاث قولها في بيان مشترك: “لا تزال هناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث بالضبط في الثاني من تشرين الأول حيث يتخطى النظرية التي وردت حتى الآن في التحقيق السعودي والتي يجب أن تكون مدعومة بالوقائع لكي تعد ذات مصداقية”.

وتابع البيان: “نؤكد أن بذل مزيد من الجهود هو أمر ضروري ومتوقع لإثبات الحقيقة بشكل شامل وشفاف وموثوق به” مضيفا أنه “في النهاية سنخلص إلى حكمنا استنادا إلى مصداقية أي تفسيرات إضافية نتلقاها عما حدث والى ثقتنا بأن مثل هذا الحدث المخزي لا يمكن أن يتكرر ولن يتكرر أبدا”.

وبعد انكاره لأسبوعين أقر النظام السعودي أمس بأن خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية وينتقد ولي عهد نظام آل سعود قتل بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في الـ 2 من تشرين الاول الجاري خلال ما وصفه “عراك بالايدي” لكن تفسيره هذا قوبل بانتقادات وتشكيك كبيرين من دول كبرى ومنظمات دولية طالبته باجابات ولاسيما بمعرفة ما حل بجثته ثم عاد مسؤول في النظام السعودي وقال في وقت سابق اليوم: إن خاشقجي قتل “خنقا” داخل القنصلية وتم إخفاء جثته داخل سجادة وإخراجها من المبنى.