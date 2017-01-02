الغريب وأرسلان: المطران كبوجي سطر بطولات ومواقف تاريخية شجاعة بوجه الصهاينة

أكد شيخ الموحدين المسلمين في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب أنه برحيل المطران هيلاريون كبوجي مطران القدس في المنفى والنائب البطريركي العام للقدس فإن الأمة فقدت مناضلا عربيا مقاوما سطر بطولات ومواقف شجاعة بوجه العدو الصهيوني.

وبين الغريب في بيان له اليوم أن بطولات ومواقف المطران كبوجي وتمسكه بقناعاته التحررية رغم تعرضه للاعتداء والاضطهاد سيذكرها التاريخ.

وأضاف الغريب: “لقد أبعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي المطران كبوجي من القدس إلى سورية الحبيبة وطنه الأم فاستقبلته بفخر واعتزاز وبقي مناضلا بالفكر والقلم والجهاد”.

بدوره أشار طلال ارسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين في بيان له إلى أن المطران كبوجي كان عنوانا ساطعا للمقاومة رغم معاناته من ظلم السجون الإسرائيلية حيث صمد في وجه نظام الطغيان الصهيوني.

وقال أرسلان: “رحل المطران كبوجي المعتز بسوريته قرير العين بتحرير حلب وهو ابنها البار حمل همها وصلى من أجلها ومن أجل تحريرها من براثن الارهاب الذي استهدف مكونات أمتنا العربية التي لم تكن في نظر المطران كبوجي سوى أمة مهد الأديان السماوية ومنطلق الحضارات إلى كل العالم”.

وغيب الموت المطران كبوجي في العاصمة الإيطالية روما أمس عن عمر يناهز 94 عاما بعد مسيرة حافلة بالنضال في سبيل القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن المقاومة وعن سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.