“الغزال الأسمر” مرشح لتدريب عملاق فرنسي

دخل تييري هنري، أسطورة آرسنال السابق، حسابات عملاق فرنسي، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتتجه المؤشرات إلى إقالة ليوناردو جارديم، المدير الفني لموناكو، بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق هذا الموسم، واحتلال المركز الـ 18 في الدوري.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن رئيس النادي ديمتري ريبولوفليف، استقر على إقالة جارديم من تدريب الفريق، بعدما فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 وخسر 5، بالإضافة للهزيمة في أول جولتين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكشفت الصحيفة، وفقا لمصادرها أن رئيس النادي يرغب في تعيين تييري هنري، بعد رحيل جارديم.

ويعمل النجم الفرنسي كمساعد لروبرتو مارتينز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، ولكنه لم يخف طموحه بأن يكون مديرا فنيا، حيث سبق وأن ارتبط اسمه بعدة فرق منها بوردو وأستون فيلا.