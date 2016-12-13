الغواصة الصفراء تدمر أتلتيكو مدريد

ألحق فريق فياريال هزيمة ساحقة بضيفه أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعتهما، الاثنين 12 كانون الأول، في الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدمت الغواصة الصفراء بهدفين في الشوط الأول، حملا توقيع كل من لاعبي خط الوسط، مانو تريغيروس، والمكسيكي جوناثان دوس سانتوس، في الدقيقتين (28 و38) على الترتيب. واختتم الإيطالي روبرتو سوريانو ثلاثية أصحاب الأرض، عندما كان اللقاء يلفظ أنقاسه الأخيرة.

واستعاد فياريال ذاكرة الانتصارات بعد هزيمتين وتعادل على التوالي في الجولات الثلاث الماضية لليغا الإسبانية، ورفع رصيده إلى 36 نقطة، وانتزع، بفارق نقطة واحدة، المركز الخامس، من أتلتيكو مدريد، بالذات.