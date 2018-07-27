الـ (كاس) تؤكد إيقاف الفرنسي فالك لـ 10 أعوام

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) رفض الاستئناف المقدم من قبل الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك وأكدت إيقافه 10 أعوام لخرق قيم الفيفا.

وأوقفت لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا فالك في 2016 لمدة 12 عاما ومن ثم خفضت العقوبة إلى 10 أعوام بالاستئناف وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضا في طائرات خاصة على حساب الفيفا لأغراض شخصية.

وقالت المحكمة اليوم في مدينة لوزان السويسرية إن “عقوبة الإيقاف إضافة إلى غرامة 100 ألف فرنك سويسري مناسبة تماما”.

وأضافت المحكمة أن فالك الذراع الأيمن للسويسري جوزيف بلاتر عندما كان رئيسا للفيفا قد ثبتت إدانته بإعادة بيع تذاكر كأس العالم ضمن انتهاكات أخلاقية أخرى.