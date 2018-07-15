الفائزين في جوائز الفيفا.. أسماء غير متوقعة

وذهبت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال للكرواتي لوكا مودريتش، فيما ذهبت الكرة الفضية للبلجيكي أيدن هازارد، والكرة البرونزية للفرنسي أنطوان غريزمان.

كما حقق الإنجليزي هاري كين على “الحذاء الذهبي” بعدما أصبح هداف البطولة برصيد 6 أهداف، جاء بعده الفرنسيان أنطوان غريزمان وكيليان مبابي، والروسي دينيس شيريشيف، والبلجيكي روميلو لوكاكو، برصيد 4 أهداف لكل منهم.

وذهبت جائزة “أفضل لاعب شاب” للفرنسي كيليان مبابي (19 عاما)، الذي تألق في البطولة وسجل 4 أهداف، منها الهدف الرابع في المباراة النهائية.

وأحرز البلجيكي تيبو كورتوا جائزة “القفاز الذهبي” لأفضل حارس مرمى في البطولة، وذلك بعد تراجع مستوى الحارسان الفرنسي هوغو لوريس والكرواتي دانيال سوباسيتش في المباراة النهائية.

كما منح الفيفا جائزة اللعب النظيف للمنتخب الإسباني.