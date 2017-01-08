الفارس السوري أحمد حمشو يحرز المركز الأول في بطولة أبو ظبي الدولية للفروسية

احرز الفارس السوري أحمد حمشو المركز الأول بفئة 145سم في بطولة أبو ظبي الدولية لقفز الحواجز التي اختتمت اليوم بعد ثلاثة أيام من المنافسة.

وفاز حمشو بالصدارة بعد أن انهى مسلك المباراة التي اقيمت في اليوم الثاني من البطولة بدون اخطاء وبزمن قدره 6.60 ثانية فيما فاز الفارس عمر حمشو بالمركز الخامس بزمن 67.78 ثانية بأربعة أخطاء.

وكانت نتائج فرساننا في اليوم الأول اسفرت عن فوز الفارس هادي نظام بالمركز الثاني بفئة 125 سم والفارس براء جبولية بالمركز السابع بفئة “130” سم وحل الفارس هشام غريب سادسا بفئة 140 سم.