 الفرعون صلاح الأفضل في “البريمير ليغ”

أصبح محمد صلاح أول مصري ينال جائزة لاعب الشهر “البريمير ليغ” فقد تفوق على روبي برادي، لاعب بيرنلي، وكيفن دي بروين، ورحيم سترلينغ، ثنائي مانشستر سيتي، وآشلي يانغ، جناح مانشستر يونايتد، وإيدن هازارد، نجم تشيلسي، وشكودران مصطفى، مدافع آرسنال

وكان صلاح، قد حصد الاثنين الماضي، جائزة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، لأفضل لاعب في قارة إفريقيا للعام 2017، وذلك بعدما فرض نفسه نجما لفريق ليفربول منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من روما الإيطالي، وسجل 19 هدفا في 25 مباراة خاضها مع “الريدز” في كافة المسابقات حتى الآن.