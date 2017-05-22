الفريق الحكومي برئاسة المهندس خميس يواصل جولته في محافظة حماة

كرم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مئتي أسرة شهيد وجريح من أهالي منطقة مصياف وذلك في مركز ثقافي مصياف.

وأكد المهندس خميس أن منطقة مصياف كما كل مناطق سورية قدمت الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن حياض الوطن وأقل واجب تجاه أسرهم تكريمهم اليوم مشددا على مجلس مدينة مصياف لتقديم كل المبادرات واتخاذ خطوات فاعلة في سبيل دعم أسر الشهداء و الجرحى والارتقاء إلى مستوى تضحياتهم.

واستلم رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق جملة من مطالب الأهالي الخدمية والمعيشية والتي ستتم دراستها وتلبيتها قريبا في ضوء الامكانات المتاحة.

من ناحيتهم طالب أهالي وذوو أسر الشهداء والجرحى بزيادة الاهتمام والرعاية بهم سعيا وراء تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والصحية.