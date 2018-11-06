الفعاليات السياحية في حلب تضع رؤيتها للنهوض بالقطاع أمام وزير السياحة

ناقش وزير السياحة المهندس بشر اليازجي خلال لقائه اليوم عددا من الفعاليات السياحية في فندق شهباء حلب سبل تطوير العمل السياحي وتشجيع السياحة الداخلية والارتقاء بأداء المنشآت والادلاء السياحيين بهدف تقديم أفضل الخدمات للزوار.

وتركزت مداخلات الحضور حول المطالبة برفد القطاع السياحي بأدلاء سياحيين جدد وتحديث المعلومات والاحصاءات عن المواقع السياحية وتزويدها بخرائط سياحية ولوحات دلالة وتفعيل السجل التجاري للمؤسسات السياحية وإحداث صندوق تقاعد للعاملين بالقطاع السياحي وإيجاد الحلول للتراخيص السياحية المؤقتة وتقديم التسهيلات اللازمة لاستقدام المجموعات السياحية وسهولة تنقلها بين المحافظات وتخفيض أسعار الفنادق.

كما تناولت المداخلات المطالبة بتخفيف الإجراءات الروتينية المتعلقة بمنح السجل السياحي والترخيص الإداري ومعالجة وضع الاشغالات المخالفة في المواقع السياحية والأثرية والتاريخية.

وأكد الوزير اليازجي سعي الوزارة إلى تطوير التشريعات الناظمة للعمل السياحي وطرح مشاريع سياحية جديدة للاستثمار، مشيرا إلى أن سورية أمام مرحلة جديدة في القطاع السياحي وخاصة حلب.