الفقر يحد من الوظائف العقلية

حذرت دراسة طبية من أن الفقر قد يحد من الوظائف العقلية، بل وقد يؤدي إلى شيخوخة مبكرة للمخ بين البعض، وكانت الأبحاث قد أجريت على أكثر من 3,400 بالغ في الولايات المتحدة، تراوحت أعمارهم ما بين 28 إلى 30 عاما خلال الفترة من 1985 – 1986، ليتم تتبعهم حتى عام 2010، كما خضع المشاركون في الدراسة لـ3 اختبارات معيارية لقياس مستوى وظائف المخ فيما يتعلق بالتفكير، والذاكرة وسرعة المعالجة.

ووجد الباحثون علاقة قوية بين الفقر وبين تراجع كفاءة الوظائف العقلية (المعرفية)، خاصة فيما يتعلق بسرعة المعالجة، كما لوحظ أن أولئك الذين أمضوا فترة الدراسة بأكملها في فقر قد سجلوا نتائج أسوأ بكثير في هذه الاختبارات، مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من الفقر.

وتشير النتائج إلى أن الفقر قد يكون عاملا مهما في شيخوخة المخ، وفقا لمعدي الدراسة. ومع ذلك فإن هذه الدراسة لم تثبت العلاقة بين السبب والنتيجة بين الأوقات الاقتصادية الصعبة وصحة الدماغ والشيخوخة.