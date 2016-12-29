الفكر التكفيري وسبل مواجهته” في ندوة فكرية بملتقى البعث للحوار في الحسكة

أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة ندوة فكرية ضمن فعاليات ملتقى اليعث للحوار حيث تضمنت آلية مواجهة “الفكر التكفيري الظلامي” وذلك في قاعة المركز الثقافي العربي ضمن ملتقى البعث للحوار.

وقال مدير الأوقاف في المحافظة علي عزو العبد في محوره إلى أن التعاليم الإسلامية السامية والنبيلة تشدد على نبذ العنف والتطرف وتحض على السلام والتسامح ونشر المحبة والتآخي بين الناس واحترام الأديان والمعتقدات الدينية وعدم تكفير الآخر لمجرد امتلاكه فكرا أو رأيا أو معتقدا مخالفا.

بدوره أوضح الكاتب الدكتور أحمد الدريس أن الفكر التكفيري الذي يحث على العنف والقتل يشوه صورة الدين الإسلامي الحنيف لأن جوهر هذا الفكر إرهابي وجاء نتاجا للعقل الديني المتطرف الذي يسعى إلى إلغاء الآخر وإقصائه عن طريق العنف والقتل ونشر الحقد والكراهية تجاه الأديان والمذاهب الأخرى .

من ناحيته بين الباحث الياس ميرو أن التنظيمات الإرهابية تعمل على التلطي وراء الإسلام لخدمة أغراضها وأهدافها السياسية التي وضعتها

الصهيونية العالمية بهدف تشويه الثقافات الموجودة في المنطقة ونشر ثقافات بديلة إضافة إلى تحريف النصوص الدينية وتفسيرها بما يخدم التشجيع على العنف والتطرف والقضاء على الآخر من خلال إصدار الفتاوى الدينية التي لا تستند إلى أي مرجع ديني صحيح. حضر فعاليات الندوة الفكرية أعضاء قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي ورؤساء فروع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومديرو الدوائر الرسمية والفعاليات الاجتماعية والأهلية .