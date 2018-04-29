الفلبين…”حظر دائم” على إرسال العمالة إلى الكويت

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أن الحظر المؤقت على سفر الفلبينيين للعمل في الكويت بات دائما.

وأفاد دوتيرتي أن الحظر سيبقى دائما ولن تجري عمليات توظيف خصوصا للعمالة المنزلية, واصفاً الوضع في الكويت بأنه “كارثة” ومؤكدا أنه سيعيد الخادمات الفلبينيات اللواتي تعرضن لسوء المعاملة, داعيا الراغبات بالبقاء إلى العودة إلى بلادهن.

وأضاف أنه يرغب بمخاطبة حسهم الوطني, داعيهم بالعودة إلى ديارهم بغض النظر عن فقرهم سيعيشون وأن الاقتصاد بوضع جيد ولديهم نقص في العمالة.

وأوضح دوتيرتي أنه بإمكان العمال العائدين من الكويت الحصول على وظائف في الصين, مشيرا إلى تحسن العلاقات مع بكين التي وصفها بـ “الصديق الحقيقي”.

وفرض دوتيرتي في شباط الماضي حظراً على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزل فلبينية عثر على جثتها في ثلاجة.

وتعمقت الأزمة بعد أن طلبت سلطات الكويت الأسبوع الماضي من سفير مانيلا المغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفي السفارة الفلبينية يساعدون العمال على العودة إلى بلادهم بعد قيام أرباب عمل بإساءة معاملتهم.

وبحسب وزارة الخارجية الفلبينية يعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت نحو 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية.