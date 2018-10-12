الفلسطينيون في قطاع غزة يستعدون للمشاركة في جمعة انتفاضة القدس

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر للمشاركة في فعاليات الجمعة التاسعة والعشرين ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان (انتفاضة القدس).

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار دعوتها أهالي القطاع إلى المشاركة بعد ظهر اليوم في (جمعة انتفاضة القدس) وتأكيدها على استمرار المسيرات حتى رفع الحصار الإسرائيلي الجائر عن القطاع وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 198 إضافة إلى إصابة أكثر من 22 ألفاً بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.