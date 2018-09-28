الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة انتفاضة الأقصى

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر للمشاركة اليوم في الجمعة السابعة والعشرين ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان (جمعة انتفاضة الأقصى).

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعوتها فلسطينيي القطاع للمشاركة بعد عصر اليوم في (جمعة انتفاضة الأقصى) تخليداً لذكرى انتفاضة الأقصى ووفاء لشهدائها ورموزها.

وشددت الهيئة على استمرار مسيرات العودة حتى رفع الحصار الإسرائيلي الجائر عن القطاع وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإفشال كل مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 186 شهيداً إضافة إلى إصابة أكثر من 20 ألفاً آخرين بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.