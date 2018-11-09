الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة “المسيرات مستمرة”

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر للمشاركة في الجمعة الثالثة والثلاثين ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان “المسيرات مستمرة”.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار دعوتها أهالي القطاع للمشاركة بعد ظهر اليوم في جمعة “المسيرات مستمرة ” وتأكيدها التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس واستمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها بإنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم للقطاع وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 220 شهيدا بينهم 37 طفلا إضافة إلى إصابة أكثر من 24 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم ثلاثة فلسطينيين من مناطق بالضفة الغربية.