الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة (التطبيع مع العدو جريمة)

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر للمشاركة في الجمعة الرابعة والثلاثين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان (التطبيع مع العدو جريمة وخيانة).

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار دعوتها أهالي القطاع للمشاركة بعد ظهر اليوم في جمعة (التطبيع مع العدو جريمة وخيانة) مشددة على أن المسيرات مستمرة حتى تحقيق أهدافها بكسر الحصار الظالم عن القطاع وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

وأدانت الهيئة كل خطوات التطبيع مع الاحتلال داعية الشعوب العربية للتصدي له كما دعت الهيئة إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 221 شهيدا إضافة إلى إصابة أكثر من 24 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.