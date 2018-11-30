الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة (التضامن مع الشعب الفلسطيني)

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر للمشاركة في الجمعة السادسة والثلاثين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان (جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني).

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعوتها أهالي القطاع للمشاركة بعد ظهر اليوم في مسيرات جمعة (التضامن مع الشعب الفلسطيني) مؤكدة أن المسيرات مستمرة حتى تحقيق أهدافها في إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على القطاع وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 221 إضافة إلى إصابة نحو 25 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.