الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة انتفاضة الحجارة الكبرى

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر للمشاركة في الجمعة السابعة والثلاثين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان “انتفاضة الحجارة الكبرى”.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعوتها أهالي القطاع للمشاركة بعد عصر اليوم في مسيرات جمعة “انتفاضة الحجارة الكبرى” مؤكدة استمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها في إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على القطاع وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.

وشددت الهيئة على أن الشعب الفلسطيني أكثر إصرارا وعزيمة على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية رغم استمرار الإدارة الأمريكية بتقديم الدعم الواضح للاحتلال وحياكة المؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها “صفقة القرن” مشيرة إلى أنه على الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأرض والإنسان.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 221 إضافة إلى إصابة نحو 25 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.