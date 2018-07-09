الفنان كرم النظامي للبعث ميديا: الروح الموجودة بالأعمال الصغيرة تنقل إلى الجداريات

اللوحة الصغيرة المعبّرة عن لغة تشكيلية مكثفة عكست جماليات الطبيعة بتكويناتها وتناغماتها وكانت حاضرة في معرض الفنان كرم النظامي الذي أقيم في المركز الثقافي العربي –أبو رمانة- فبدت أشبه بفيلم سينمائي قصير.

ويقول النظامي، في حديثه للبعث ميديا، بأن هذه الأعمال أشبه بقصيدة شعر… أجد نفسي باللوحة الصغيرة رغم أن العمل ضمن مساحة ضيقة يحتاج إلى التكثيف والمهارة في المعالجة، لكن في المقابل أستطيع أن أعبّر عن الفكرة ذاتها ضمن جداريات، فالروح الموجودة بالأعمال الصغيرة يمكن أن تنقل إلى اللوحات الكبيرة إلا أنني أشعر بالتميز باللوحة الصغيرة.

وتابع بأن أعماله انطباعية وأقرب إلى التجريد بتجسيد موضوعات الطبيعة، فالطبيعة كنز الأسرار كانت موضوعاً هاماً للشعراء والفنانين منذ الأزل لأنها الوحي الأول، وتتسم بحساسية خاصة فيها أرواح مختبئة يكتشفها اللون، والفنان هو الذي يستخلص هذه الروحانية، مما يعكس جمالها على اللوحة ليقف إزاءها المتلقي مدهشاً يطرح تساؤلات عن الموسيقا عن الإيقاع الجديد في اللوحة لاسيما أنه شاعر أيضاً.

نرى بلوحاته كل عناصر الطبيعة ببحرها وجبالها وموجوداتها بعيداً عن التحديد.

وعن التقنية المستخدمة لاسيما أن العجينة اللونية المكثفة والمركزة بدت واضحة في مواضع عدة، إضافة إلى مساحات ملساء، يضيف: أشتغل بالسكين بطريقة المسح وبالأصابع أيضاً، وهذا يخدم الفضاء باللوحة ويظهر العمق فيها موضحاً أن كل فنان يلتزم بأداة من الأدوات تنقل إحساسه.

البعث ميديا || ملده شويكاني