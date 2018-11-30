الفيفا تدرس فرض قيود على عدد إعادرة اللاعبين

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فرض قيود على عدد اللاعبين الذين يحق لناد واحد إعارتهم اعتبارا من موسم 2020 – 2021 على أن يتم حسم الرقم النهائي بداية العام المقبل.

وقالت صحيفة التايمز في عددها الصادر اليوم “الفيفا صدق بالفعل على هذه القيود التي قد تلزم الأندية باتباع النظام الجديد مع عدد يتراوح بين ستة وثمانية لاعبين شريطة الا يتجاوز أي اتفاق بين ناديين إبرام صفقتين فقط في الموسم الواحد”.

وذكر تقرير مجموعة عمل شكلها الفيفا أن النظام المتبع حاليا”يمنع في بعض الأحيان اللاعبين الشبان من التطور بشكل كامل” مضيفا إن “ناديا لم يسمه أعار 146 لاعبا في الفترة بين 2011 و2017”.

واستخدمت بعض الأندية الأوروبية نظام الإعارة للابقاء على عدد كبير من المواهب الشابة الواعدة في سجلاتها حيث تمنحهم الفرصة لخوض مباريات مع الفريق الأول في أندية خارجية وربما تبيعهم بعد ذلك مقابل ثمن أكبر.