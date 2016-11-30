“الفيفا” يحدد موعد بيع تذاكر كأس القارات “روسيا 2017”

بعد أن تعرّفت الدول الثماني المشاركة في كأس القارات لكرة القدم روسيا 2017، على هوية خصومها في الطريق نحو المجد، سيفتح المجال لعشاق كرة القدم للتقدم بطلبات شراء تذاكر المباريات.

ويستطيع المشجعون تقديم طلبات لشراء تذاكر مباريات كأس القارات من موقع “الفيفا”، انطلاقا من يوم الخميس 1 كانون الأول 2016.

وستتواصل عملية البيع حتى 19 كانون الثاني 2017. وستتوفر التذاكر لكافة المباريات الستة عشر.

تجدر الملاحظة أنه لا يهم في أي يوم أو في أي وقت من اليوم يتقدم الراغبون بطلبات الشراء، إذ سيكون هناك فرصة متساوية لجميع المتقدمين خلال فترة البيع، بغض النظر عما إذا كانوا تقدموا بطلباتهم في أول يوم أو في آخر يوم.

ففي نهاية فترة البيع المعلنة، سيتم جمع كل الطلبات وإجراء قرعة في حال زاد عدد الطلبات المقدمة عن عدد التذاكر المعروضة. والهدف بسيط من وراء عملية القرعة العشوائية هذه، وهو أن “فيفا” يريد منح كل مشجع فرصة متساوية للحصول على تذاكر لمشاهدة مباريات للعبة الأكثر شعبية في العالم.

وكانت عملية القرعة الرسمية التي جرت في قازان في 26 تشرين الثاني، قد أفرزت مجموعتين من المنتظر أن تشهد مباريات رائعة.

وتضم المجموعة الأولى كل من روسيا ونيوزيلندا والبرتغال والمكسيك، بينما تضم المجموعة الثانية بطل أفريقيا إضافة إلى تشيلي وأستراليا وألمانيا.

وستحدد هوية الفريق الأفريقي المشارك في المجموعة الثانية في الخامس من شباط المقبل، بعد نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الغابون.