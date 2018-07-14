الفيفا يعلن رفع عدد منتخبات كأس العالم إلى 48

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم عام 2026 سيرتفع إلى 48 منتخبا بينما زاد نصيب القارة الافريقية ليصل إلى تسعة منتخبات.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن انفانتينو قوله للصحفيين ردا على سؤال حول زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبا اتخذنا هذا القرار منذ مدة وصدقنا عليه بالإجماع مبينا أن هذا القرار يهدف لمنح الفرصة للجميع من مبدأ المساواة والعدل وخاصة أن هناك الكثير من المنتخبات لم يسعفه الحظ بالمشاركة في كأس العالم الحالي.

ولفت انفانتينو الى أهمية هذا القرار في تشجيع حركية كرة القدم في مختلف البلدان خلال نسخة العام 2026 قائلا سيتم اختيار عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من كل اتحاد قاري حسب عوامل محددة منها العلاقة مع تاريخ كرة القدم فأوروبا تأخذ الحصة الأكبر وافريقيا التي تشارك حاليا بخمسة منتخبات سيرتفع نصيبها إلى 9 ويمكن ان يصل إلى 10 في حال تنظيم بلد إفريقي للمسابقة الكروية.

وتقام بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018 حاليا في روسيا بمشاركة 32 منتخبا وطنيا من ضمنهم 5 منتخبات افريقية هي تونس ومصر والمغرب والسنغال ونيجيريا.