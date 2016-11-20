الفيلم السوري «حرائق» يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تشارك المؤسسة العامة للسينما في الدورة الـ 38 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام حاليا بالفيلم الروائي الطويل “حرائق” سيناريو وإخراج محمد عبد العزيز.

وفيلم حرائق الذي عُرض ضمن المسابقة الرسمية لآفاق السينما العربية بالمهرجان يحاكي الأزمة في سورية من الناحية الإنسانية في ظل الحرب التي تتعرض لها البلاد، من خلال أربع نساء يكافحن من أجل حياة أفضل وذلك عن طريق انفجار يحدث ضمن مهرجان احتفالي ويعرض العمل كل الشخصيات أثناء الانفجار وكيفية تواجدها قبله وبعده.

ويضم فريق عمل فيلم حرائق مدير الإنتاج باسل عبد الله إضاءة وتصوير وائل عز الدين مونتاج رؤوف ومعتز ظاظا ديكور وسام درويش ملابس ريا قطيش صوت ابراهيم الصباغ مكياج مروان مارديني مخرج منفذ سوار زركلي.

ويؤدي أدوار البطولة في الفيلم: رنا ريشة وجفرا يونس وآماني ابراهيم ونانسي خوري وولاء عزام ونغم ناعسة ومؤيد رومية ومازن جبة وآخرون.

يشار إلى أن فيلم حرائق هو ثالث الأفلام الروائية الطويلة التي يخرجها عبد العزيز لصالح المؤسسة العامة للسينما، بعد فيلمي ليلى والرابعة بتوقيت الفردوس الذي نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة في فئة المسابقة الكبرى لدول البحر الأبيض المتوسط بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 31.

كما فازت الممثلة السورية نوار يوسف بجائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة مناصفة عن دورها في الفيلم نفسه.