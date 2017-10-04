الفيلم السوري (على سطح دمشق) في مهرجان الخرطوم

“على سطح دمشق” الفيلم السوري الروائي القصير سيكون ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الخرطوم للفيلم العربي بدورته الثالثة التي ستنعقد في الفترة من الـ 19 إلى الـ 25 الشهر الجاري في العاصمة السودانية الخرطوم، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج المهند كلثوم.

يتناول الفيلم الذي كتب السيناريو له الكاتب سامر محمد إسماعيل حكاية جيل يعيش حياته افتراضياً، ويعجز عن تحقيق ذلك في الواقع الذي فاقمت الحرب على سورية مفارقاته الصادمة وأحالت الأمكنة إلى حواف خطرة للغاية معلناً حب الاستمرار في العيش رغم جميع أنواع الموت والبحث عن الحب مهما كان مستحيلاً.

فيلم “على سطح دمشق” من بطولة كل من الفنانين لينا حوارنة ووسيم قزق ولارا بدري وعامر العلي وهنوف خربوطلي ويامن سليمان وحمادة سليم.