الفيلم القصير “عرائس السكر” يبدأ عروضه في دار الأسد للثقافة والفنون

افتتح مساء أمس العرض الرسمي الخاص للفيلم الروائي القصير عرائس السكر للمخرجة سهير سرميني وسيناريو ديانا فارس وإنتاج المؤسسة العامة للسينما في قاعة الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون بحضور رسمي وسينمائي وإعلامي.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين في كلمته: إن فيلم عرائس السكر يدخل في عوالم طبقة اجتماعية شديدة الخصوصية ساردا لهذه العوالم ومعرفا بها ولمدى خصوصيتها ووجهة النظر فيها من جوانب مختلفة.

ومن جانبها قالت مخرجة الفيلم سرميني في كلمتها: نحن هنا لنقول إننا على قيد الحياة وبالفن نقاوم الحرب والإرهاب ونعيد صياغة مجتمع متحضر فالبناء ليس بالحجارة فقط بل بناء نفوس وضمائر، وبينت سرميني أن عرائس السكر فيلم خاص بعوالم الأطفال الذين نستطيع باهتمامنا ورعايتنا أن نصنع منهم أشخاصا فاعلين في المجتمع وكل حسب قدراته.

ويحكي عرائس السكر على مدى نصف ساعة قصة فتاة تعاني من حالة طبية “متلازمة داون” والتي تجسد شخصيتها الطفلة مروة الجابي، حيث تعيش مع أمها فتزداد مخاوف الأم عليها كونها صارت كاملة الأنوثة محاولا الدخول في عوالم اجتماعية بالغة الخصوصية ويقدم بشكل شفاف حساسيات إنسانية واجتماعية تخص شريحة من مجتمعنا السوري.

المرأة التي هي موضوع الفيلم كانت حاضرة بقوة فيه سواء عبر البنت مروة أو أمها الأرملة الصابرة والتي تكابد وتجاهد حتى توفر لابنتها الحياة الكريمة والطبيعية التي تتمناها لها.

ويعرض الفيلم نموذجا إنسانيا مستقلا يتمثل في شخصية غادة شقيقة مروة التي عانت من رفض حبيبها للزواج بها بعد علمه بأن أختها تعاني من هذه الحالة المرضية ومن ثم زواجها من رجل أرمل له ولدان ورفضه إنجاب المزيد من الأطفال من زوجته غادة.

كما يتناول الفيلم مسألة طبية “متلازمة داون” تهم شريحة من الأطفال من ذوي الاحتياجات وهي من الناحية العلمية تختلف عن ما اصطلح على تسميته خطأ بالتوحد حيث تمت استشارة طبيب مختص لكتابة قصة الفيلم إضافة لدراسة مطولة لاثنتي عشرة حالة ممن يعانون من متلازمة داون التي عادة ما ترافق الأطفال من مولدهم.

ويؤدي شخصيات الفيلم مجموعة من الفنانين السوريين وهم سلمى المصري ونجلاء الخمري ولمى إبراهيم وسامر كابرو وعدنان أبو الشامات وغادة بشور والشابة غادة الجابي.

كما يضم فريق الفيلم.. إشراف عام محمد الأحمد ومدير الإنتاج نائل تركماني ومونتاج رؤوف ظاظا ومدير الإضاءة والتصوير وائل عز الدينو والصوت ابراهيم الصباغ وديكور حسكو حسكو وملابس خالد رزق ومخرج منفذ داني غنام ومساعد مخرج سوار زركلي وإشراف إنتاجي يعقوب رحال.