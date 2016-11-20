الفيل الإيفواري يقود المان ستي للفوز على كريستال بالاس

في الوقت المناسب زج المدرب الإسباني “الفيلسوف” بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالإيفواري يايا توريه، ليقوده فريقه إلى الفوز على مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد.

وأحرز يايا توريه هدفي مانشستر سيتي، في الدقيقتين (39 و83)، مقابل هدف سجله اللاعب كونور ويكهام لكريستال بالاس، في الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي جمعهما، السبت 19 تشرين الثاني، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك الفيل الإيفواري في أول مباراة له ضمن تشكيلة مانشستر سيتي في البريمييرليغ، بعد نهاية أزمته مع بيب غوارديولا.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 27 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام تشيلسي، الذي يحل ضيفا على ميدلزبره، يوم الأحد.

بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 11 نقطة، وتراجع إلى المركز السادس عشر في الدوري.