الفينيق السوري يكرم الراحل ملحم بركات في أوبرا دمشق

خاص – البعث ميديا – سوار ديب

تكريماً لمسيرته الفنية ولمواقفة الوطنية والأصيلة تجاه وطنه الثاني سورية تقيم مبادرة الفينيق السوري حفلاً تكريمياً للموسيقار الكبير الراحل ملحم بركات بعنوان “وفاءً لأيقونة الوفاء” بدار الأسد للثقافة والفنون عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء في الأول من شباط 2017.

وفي تصريح خاص للـ”البعث ميديا” أشار فراس قصقص المنسق الإعلامي لمبادرة الفينيق السوري أن الحفل سيتضمن فيلماً عن أبرز المحطات بمسيرة الموسيقار الكبير.

وأضاف قصقص أن الفنان اللبناني الكبير معين شريف والنجم حازم شريف والفنان عماد رمال سيقدمون نخبة من أغاني الموسيقار ملحم بركات بمشاركة اوركسترا أورفيوس بقيادة المايسترو الموسيقي أندريه معلولي.

وأشار قصقص أن الحفل الذي تساهم في تحضريه كلاً من وزارات الاعلام والسياحة والثقافة هو رسالة وفاء للموسيقار الذي كان يكن لسورية كل الحب ورافضاً المؤامرة التي احيكت ضدها والحرب الإرهابية التي شنت عليها.