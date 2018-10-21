الفيومي: مصر وسورية تتعرضان لمخطط واحد يستهدف النيل منهما

أعلن البرلماني المصري محمد الفيومي أن سورية ومصر تتعرضان لمخطط واحد يستهدف النيل منهما ومن دول المنطقة.

وقال الفيومي في تصريح من القاهرة: “إن الإرهاب الذي تتعرض له سورية ومصر هو ذاته ويشكل منظومة إرهابية واحدة تدعمها وتؤيدها دول وكيانات محددة” منوها بما قامت به سورية جيشا وشعبا وما قدمته من تضحيات لمواجهة هذا الإرهاب حفاظا على وحدة أراضيها وسيادتها.

وجدد الفيومي تمسك مصر بثوابتها تجاه الأزمة في سورية المتمثلة بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ودعمها والتأكيد على وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في الشأن السوري مطالبا بعودة العلاقات الدبلوماسية المصرية السورية بشكل كامل نظرا للعلاقات الاخوية التي تربط البلدين.