القائم بأعمال السفارة العمانية: علاقاتنا مع سورية قوية ومتينة

أقامت السفارة العمانية في دمشق مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 48 للعيد الوطني لسلطنة عمان في فندق داماروز بدمشق.

وفي تصريح للصحفيين أكد القائم بأعمال السفارة المستشار خالد بن سالم السعدي حرص بلاده على وحدة واستقرار سورية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات ولا سيما مع إقبال سورية على مرحلة إعادة الإعمار مهنئا سورية بالانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في دحر الإرهاب.

ووصف القائم بالأعمال العلاقات العمانية السورية بالقوية والمتينة مبينا أنها تتطور يوما بعد يوم بما فيه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.

بدوره أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان أن سورية تتمنى للشعب العماني الشقيق مزيدا من التطور والرفاه وأن تضطلع عمان بدور في إعادة جمع الصف العربي لمواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية مبينا أن العلاقات بين البلدين جيدة والتواصل لم ينقطع حيث استمرت سفارتا البلدين بالاضطلاع بدورهما.

حضر الحفل وزراء المالية الدكتور مأمون حمدان والموارد المائية المهندس نبيل الحسن ورئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محسن بلال وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورؤءساء وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق وفعاليات دينية وثقافية وإعلامية.