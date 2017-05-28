القادري توضح أهمية المرسوم «22» بفرص العمل الخاصة لذوي الشهداء

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري ان المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2017 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم حول حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم، يشكل اضافة جديدة لحزمة الميزات التي جاءت خدمة لذوى الشهداء.

وأضافت القادري صدرت العديد من المراسيم التي تجلت بالمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 القاضي بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوى الشهداء وعقود تشغيل الشباب والمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2015 القاضي بمنح بطاقة شرف لذوى الشهداء إضافة إلى سلسلة من المزايا التي سعت الحكومة لتقديمها لأسر الشهداء.

واشارت الوزيرة قادري الى ان المرسوم سمح لأخوة الشهيد الاشتراك بالمسابقات والاختبارات ضمن حصة الخمسين بالمئة الممنوحة لذوي الشهداء كما انه اعطى ميزة اضافية بان يكون هناك علامات تثقيل خاصة بذوي الشهداء وهذا يعزز فرصتهم بالحصول على الوظائف العامة المعلن عنها على شكل مسابقات او اختبارات موضحة ان رئاسة مجلس الوزراء ستصدر قريبا قرارا يوضح الية منح علامات التثقيل.