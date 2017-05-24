القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس هلال شهر رمضان

دعا القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي المواطنين إلى التماس هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام عند غروب يوم الجمعة الواقع في التاسع والعشرين من شهر شعبان 1438 هجرية الموافق للسادس والعشرين من شهر ايار لعام 2017 ميلادية.

وطلب القاضي الشرعي الأول كل من يرى هلال شهر رمضان المبارك مراجعة أقرب محكمة شرعية لأداء الشهادة فيها، مشيرا إلى أن المحاكم الشرعية ستفتح أبوابها حتى ساعة متأخرة من الليل لتلقي ما يرد إليها في هذا الشأن ولاعلامها هاتفيا على الأرقام التالية “2213452/2261611/2261612/2261613” والفاكس رقم 2224062 ليصار إلى تعميم الإثبات من قبل المحكمة الشرعية بدمشق فقط دون غيرها.

ولفت القاضي الشرعي إلى أن قضاة الشرع في مراكز المحافظات سيداومون في مراكز عملهم في الموعد المذكور للاتصال بالقاضي الشرعي الأول عند تلقي الشهادة ليصار إلى إثبات شهر رمضان المبارك من المحكمة الشرعية بدمشق.