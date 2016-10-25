القامشلي.. توزيع المازوت مجاناً لـ 350 أسرة

باشرت كنيسة الاتحاد الانجيلية الوطنية في القامشلي اليوم توزيع مادة المازوت مجانا على /350/ أسرة فقيرة ووافدة في المدينة.

وبين راعي الكنيسة جورج موشي أنه جرى تحديد الأسر المستفيدة من خلال دراسة نفذتها لجنة كلفتها الكنيسة لاستهداف العائلات الأكثر حاجة وتضررا مبينا انه تم تقديم كمية /250/ لتراً من مادة المازوت لكل أسرة وخاصة عائلات المرضى والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح موشي أن هذه المبادرة تهدف لتأمين احتياجات العائلات التي لا تملك أي مورد مالي مع اقتراب حلول فصل الشتاء مشيرا الى أن الكنيسة وزعت خلال الشهر الجارى ألف حصة غذائية على الأسر المستهدفة لديها.