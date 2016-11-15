القامشلي: دورة تدريبية حول الأطر التدريسية

أعلنت مديرية تربية الحسكة عن بدء دائرة الإعداد والتدريب في مديرية التربية بالحسكة دورة تدريبيّة في مدينتي الحسكة و القامشلي تستهدف المدرسين والمدرسين المساعدين والمعلمين للتدريب على الأطر التدريسيّة

وبينت مديرة التربية إلهام صورخان أن الهدف من الدورة رفع مستوى أداء الكادر التدريسي في الميدان التعليمي وتحديداً في المناهج الوزارية الحديثة، واطلاعهم على كافة المستجدات في المناهج، إضافةً للتركيز على تنفيذ الدروس النموذجية خاصة للكادر الحديث.

ومن المواضيع التي ركزت عليها الدورة هو تفعيل دور المخابر المدرسية والمكتبة المدرسية وقاعات الحاسوب والمشاغل المهنيّة.

وأشارت صورخان أن دائرة الصحّة المدرسية في المديرية تتابع عملها لرصد الأمراض السارية والمعدية، بهدف الكشف المبكر عن الحالات الموجودة لدى التلاميذ المصابين من خلال الجولات الميدانية لعلاجه والحد من انتشاره.

العبث ميديا-القامشلي: عبد العظيم العبد الله