القامشلي.. ندوة حول سرطان الثدي في “الحاتمية”

يعتبر شهر تشرين الأول من كل عام هو الشهر المعني بحملة سرطان الثدي، فقامت جمعية عموم الأرمن الخيرية في القامشلي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ندوة صحيّة في قرية الحاتمية تضمنت عدّة جوانب تختص بسرطان الثدي، من خلال استهداف العشرات من نساء ريف القامشلي بالتوعية والتشخيص.

وعن ذلك تحدّثت إحدى كوادر الجمعية الأرمنية فاديا آه: الريف دوماً بحاجة للتثقيف الصحي، فكانت الخطوة الغير مسبوقة بإقامة هذه الندوة، وتضمنت كادراً طبياً مختصاً للحديث عن سرطان الثدي، بشكل مفصل، بالإضافة إلى توزيع منشورات تتحدث عن المرض المذكور، وتقديم إرشادات ونصائح في غاية الأهمية، مع منح هدايا رمزية تخص المرأة، وحققت الندوة نتائج قيّمة.

أّمّا الدكتورة مروة محمّد (طبيبة نسائية) مديرة الندوة فبيّنت عنها قائلة: استهدفت العشرات من نساء قرية الحاتمية والقرى القريبة منها، بإعطاء معلومات كثيرة ومهمة عن سرطان الثدي، كانت البداية بحديث موسّع عن المرض، وأعراضه، وكل ما يلزم من فعل وعمل في سبيل التخلص منه، وطرق التأكد من وجوده، والتوجيهات والإرشادات المطلوبة لذلك، طبعاً تمّ تفصيل المرض وكل ما يتعلق به برشح عملي أيضاً، وفي نهاية الندوة تمّ تشخيص جميع النساء وتوزيع الأدوية عليهن حسب الوصف.

البعث ميديا || القامشلي – عبد العظيم عبدالله