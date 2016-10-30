القاهرة تدين تصريحات أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

أدان وزير الخارجية المصري سامح شكري تصريحات أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني بحق الرئيس عبدالفتاح السيسي معتبرا أنها “تجاوز جسيم بحق دولة مؤسسة للمنظمة وقيادتها السياسية”.

وأكد شكري أن تلك التصريحات “لا تتسق مع مسؤوليات ومهام منصب الأمين العام للمنظمة وتؤثر بشكل جوهري في نطاق عمله وقدرته على الاضطلاع بمهام منصبه وهو ما يدعو مصر لمراجعة موقفها إزاء التعامل مع سكرتارية المنظمة وأمينها العام”.

وكان مدني أخطأ في لفظ اسم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم الخميس الماضي بتحويله إلى السيسي وتدارك الخطأ متندرا بتصريح للرئيس المصري قبل أيام قال فيه إن ثلاجته لم تكن تحتوي إلا على الماء طوال عشر سنوات.

وقال مدني موجها كلامه للرئيس التونسي “السيد الباجي قايد السيسي رئيس الجمهورية التونسية.. السبسي آسف.. هذا خطأ فاحش وأنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس” في تلميح إلى ما صرح به الرئيس المصري حول ثلاجته.

وكان الرئيس المصري قال خلال لقائه مجموعة من الشباب في ندوة بعنوان “أزمة سعر الصرف” على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ الثلاثاء الماضي إنه قضى 10 أعوام وثلاجته ليس فيها سوى الماء.